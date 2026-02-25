Provinciali ricorso respinto si vota | sorteggiate le liste

Tempo di lettura: < 1 minuto I giudici del Tar Campania hanno rigettato il ricorso contro la Provincia di Avellino e il Ministero dell’Interno presentato dal Comune di Montefredane, che aveva impugnato le elezioni del consiglio provinciale fissate per il 15 marzo. Secondo Ciro Aquino la elezione del solo Parlamentino determina di fatto una proroga del mandato del Presidente, calcolato dal sindaco dalla prima elezione e non dalla seconda ed effettiva, all’esito dei ricorsi. Al di là del merito, per il Tribunale Amministrativo non sussistono le condizioni di legge. E sempre Nella giornata di oggi, mercol edì 2 5 Febbraio 2026, presso la Sala Consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, l’Ufficio Elettorale della Provincia – in seduta pubblica – ha proceduto al sorteggio del numero d’ordine delle liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino del 15 Marzo 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

