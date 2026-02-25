Provinciali Avitabile lancia la sfida | Avanti-PSI la sorpresa del Campo Largo nel Sannio

Stefano Avitabile annuncia la sua candidatura alle Elezioni Provinciali di Benevento del febbraio 2026 in quota Avanti Campania PSI, all’interno della lista civica “Sannio Bene Comune”, formazione di ispirazione progressista che si colloca tra le principali espressioni del centro sinistra in questa competizione elettorale. “La mia candidatura vuole rappresentare Avanti Campania PSI come laboratorio politico utile al rafforzamento dell’area riformista del centro sinistra”, spiega, indicando l’obiettivo di consolidare uno spazio politico capace di unire esperienze amministrative e visione programmatica. Tra i temi centrali del suo impegno c’è la rete stradale provinciale, che definisce “una vera e propria emergenza, un degrado intollerabile, con numerosi tratti stradali impraticabili a causa di buche profonde e dissesti strutturali che rappresentano un pericolo quotidiano”. Avitabile annuncia la volontà di fare chiarezza sull’utilizzo dei fondi e sulle convenzioni tra Provincia e Regione Campania, sottolineando “la mancanza di risultati concreti nonostante gli incarichi affidati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ferella lancia la sfida: “Sannio Acque primo test del campo largo”Ferella sottolinea l'importanza di Sannio Acque come primo passo verso un possibile campo largo nei territori di Benevento.

Provinciali, presentata ”Sannio Bene Comune’: AVS, A testa alta, Avanti-PSI e i dissidenti del PDQuesta mattina sono state presentate le liste per le elezioni provinciali a Benevento.