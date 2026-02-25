Prove Invalsi | la Calabria lancia il progetto RECAPP CAL

Prove Invalsi: la Calabria avvia RECAPP CAL, il progetto nazionale per ridurre i divari apprenditivi. In vista delle Prove Invalsi, che nelle prossime settimane coinvolgeranno gli studenti italiani di ogni ordine e grado, la Regione Calabria compie un passo decisivo nel contrasto ai divari educativi e nel potenziamento delle competenze di base. È stato infatti presentato ai dirigenti scolastici il progetto sperimentale nazionale RECAPP CAL, promosso dalla Regione e ideato dall’On. Giusi Princi durante il suo mandato da Vicepresidente con delega all’Istruzione, oggi componente del Comitato tecnico-scientifico. Un progetto strategico per italiano e matematica. RECAPP CAL nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare le competenze di italiano e matematica degli studenti calabresi, ambiti centrali nelle rilevazioni Invalsi e indicatori fondamentali della qualità degli apprendimenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Leggi anche:

Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi [AGGIORNATO con Piemonte e Calabria]