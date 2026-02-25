Proseguono anche giovedì 26 e venerdì 27 le misure antismog

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, proseguono a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10, in vigore per i prossimi due giorni in tutti i capoluoghi dell'Emilia Romagna. Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 resterà in vigore il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Smog, proseguono fino a venerdì 16 le misure emergenziali in provincia di ModenaFino a venerdì 16 gennaio, nella provincia di Modena rimangono in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria.

Leggi anche: Sforamento dei valori limite, proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino al 27 febbraio

