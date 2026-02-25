Propongo uno scambio all’America latina | Pausini per Bad Bunny Quota manzo villoso con Yaman

La prima serata del Festival di Sanremo è partita ieri sera sotto il controllo quasi maniacale di Carlo Conti che, con la sua ormai nota ossessione per i tempi, ha portato avanti uno show perfettamente in orario, ma terribilmente soporifero. Il boing Sanremo è rimasto a rullare sulla pista dell’Ariston per ore senza mai decollare davvero. Gli occhi del bel Paese erano tutti puntati su di lei, Laura Pausini, la star italiana che l’America Latina ci invidia. E visto che ce la invidiate così tanto, potremo aprire un tavolo diplomatico tra Italia e America Latina e proporre uno scambio culturale: noi vi diamo la Pausini, voi ci mandate Bad Bunny. Se non fosse stato per gli abiti luccicanti e i gioielli da 50 carati, non avremmo nemmeno percepito la sua presenza sul palco dell’Ariston. Carlo Conti conduce e lei si fa spostare sul palco come l’asta del microfono, lui la percula per la pronuncia vagamente romagnola e lei risponde con agghiaccianti battutine sulla farfalla di Belen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

