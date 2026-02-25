Pronostico Stella Rossa-Lille | in casa fanno un altro sport

Il colpaccio esterno della Stella Rossa di Stankovic in Francia ha fatto capire subito una cosa: la formazione allenata dall’ex centrocampista, tra le altre, anche dell’Inter, ha subito incarnato quello spirito battagliero che il proprio tecnico ha sempre messo in campo. E non è una cosa da poco. Il Lille che veniva da una serie di risultati utili negativi ha ritrovato il sorriso in trasferta contro l’Angers nello scorso fine settimana. La parola fine però sulla crisi che ha colpito i transalpini non è comunque messa. Certo, i rossoblù ospiti hanno sicuramente delle qualità importanti che possono mettere in campo per ribaltare la situazione, ma è complicatissimo riuscire a farlo su questo campo. Sono sette infatti i risultati utili di fila in casa della Stella Rossa – sei vittorie – che se poi ci aggiungiamo quelle vecchia – la sconfitta è datata 7 dicembre – arriviamo a sedici. Un chiaro segnale di quello che si riesce a fare quando si gioca davanti al pubblico amico, un chiaro segnale della spinta che viene data dai tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Lille-Stella Rossa: è il momento della svoltaIl Lille ha vinto l'ultima partita contro il Friburgo, e questa vittoria potrebbe segnare una svolta nei playoff di Europa League.

Lille-Stella Rossa (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Lille ha subito una sconfitta pesante contro la Stella Rossa di Belgrado, un risultato che aggrava il momento difficile della squadra di Genesio.

Pronostico Lille-Stella Rossa: è il momento della svoltaLille-Stella Rossa è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Europa League 2025-2026: Lille-Stella Rossa, le probabili formazioniProbabili formazioni di Lille-Stella Rossa, gara di andata dei playoff di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21 all' Estade Pierre-Mauroy.

