Pronostico Lech Poznan-Kups | è la quinta di fila

Dopo un avvio di anno non particolarmente semplice, il Lech Poznan è riuscito a vincere quattro partite di fila, compresa quella della scorsa settimana (2-0). Un momento positivo per i padroni di casa, insomma, che hanno messo il discorso qualificazione in discesa e che pensano di poter dire la loro ancora per molto tempo dentro questo torneo. Non c’è nessuna possibilità per i finlandesi del Kups, lo dobbiamo dire. Una squadra decisamente inferiore e soprattutto che non ha mai battuto formazioni polacche nella propria storia: 2 pareggi e tre sconfitte. A questo ci possiamo aggiungere anche il fatto che il Lech ha vinto tutte e tre le partite giocate fino al momento contro formazioni di questa nazione. Tutto lascia presagire ad un’altra vittoria interna anche con una sola squadra a segno. Il motivo di questa ultima presa di posizione? Ve lo spieghiamo subito: i polacchi hanno mantenuto la porta inviolata o subito massimo un gol nelle ultime quattro sfide giocate in casa in Conference League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Kups-Lech Poznan: la differenza è nettaIl Kups ha conquistato la qualificazione ai playoff di Conference League dopo aver vinto cinque delle sei partite, lasciando solo un risultato negativo.

KuPS-Lech Poznan (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni , quote, pronosticiIl match tra KuPS e Lech Poznan si svolge oggi, 19 febbraio 2026, alle 18:45, nel quadro dei playoff di Conference League.

Temi più discussi: Pronostico KuPS vs Lech Poznan – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026; Pronostico KUPS - Lech Poznan - Europa Conference League; Pronostico Lech Poznan - KuPS: 26 Febbraio 2026 ?; Pronostico Lech Poznan-KuPS 26 Febbraio: polacchi lanciatissimi.

Pronostico Lech Poznan vs KuPS – 26 Febbraio 2026Il match di UEFA Europa Conference League tra Lech Poznan e KuPS è in programma il 26 Febbraio 2026 alle 21:00 nello storico Stadion Poznan. Una sfida europea ... news-sports.it

Pronostico KuPS-Lech Poznan: la differenza è nettaKups-Lech Poznan è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Alla sua prima partecipazione ad un girone unico di qualificazione europea, i padroni di casa del Ku ... ilveggente.it

Come finirà #ParmaJuve Scrivi il tuo pronostico nei commenti! #seriea #calcio #juve - facebook.com facebook