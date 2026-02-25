Pronostico Genk-Dinamo Zagabria | senza il bomber è tutto più complicato

Il Genk affronta la Dinamo Zagabria con il morale sotto i tacchi dopo l’assenza del loro miglior attaccante. La causa è un infortunio che lo tiene fuori dal campo, complicando le possibilità di successo della squadra. I biancazzurri devono ora trovare nuove strategie per superare la fase decisiva e avanzare nel torneo. La sfida si gioca giovedì sera alle 21:00, trasmessa in diretta televisiva.

Genk-Dinamo Zagabria è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella gara d’andata è stata decisiva la partenza a razzo del Genk, in vantaggio di due gol dopo appena 20 minuti. Handicap tutt’altro che indifferente per una Dinamo Zagabria costretta sostanzialmente ad inseguire i belgi per tutta la partita, nella speranza di riacciuffare la squadra di Nicky Hayen. La rete di Drena Beljo a fine primo tempo aveva infiammato il Maksimir, che già pregustava una possibile rimonta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Dinamo Zagabria-Genk: si decide tutto al ritornoLa partita tra Dinamo Zagabria e Genk si gioca perché il risultato dell’andata ha lasciato tutto aperto, con il Genk che spera di qualificarsi grazie alla miglior differenza reti.

Dinamo Zagabria-Genk (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Dinamo Zagabria e Genk, in programma il 19 febbraio 2026 alle 18:45, ha visto i belgi uscire sconfitto dopo aver sperato di qualificarsi agli ottavi di finale.

Temi più discussi: Dinamo Zagabria-Genk (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Belgi imbattuti ...; Pronostico Dinamo Zagabria - Genk - Europa League; Pronostico Dinamo Zagabria-Genk: si decide tutto al ritorno; Pronostico Dinamo Zagabria vs Genk 19 Febbraio 2026 Europa League.

Pronostico Dinamo Zagabria-Genk: si decide tutto al ritornoDinamo Zagabria-Genk è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Dinamo Zagabria vs Genk 19 Febbraio 2026 Europa LeagueIl 19 febbraio 2026, Dinamo Zagabria e Genk si affrontano in una sfida valida per la Europa League, in un momento cruciale della competizione. La squadra ... europacalcio.it

Genk-Dinamo Zagabria (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/GUh0fXJ #scommesse #pronostici x.com

` Dinamo Zagreb - Genk 1-3 Le due formazioni si ritrovano dopo la fase a gironi del 2021. Per la prima volta in tre sfide, è il Genk a trionfare. El Ouahdi con una doppi - facebook.com facebook