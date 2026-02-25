Promossi e bocciati nella serata inaugurale di Sanremo | lo stile apre il Festival

Sanremo non inizia mai davvero con la prima nota, inizia con il primo passo sul palco, con il taglio di una giacca, con la luce che colpisce un tessuto. La prima serata della 76esima edizione ha ribadito quanto il Festival sia ormai laboratorio estetico in cui la moda dialoga con la musica, a volte in armonia, altre in contrasto. I look della prima serata di Sanremo hanno oscillato tra costruzioni sartoriali impeccabili, scelte identitarie forti e qualche inciampo stilistico che non è passato inosservato. L’Ariston diviene uno spazio delicato dove si gioca la partita dello stile. Tra i momenti più convincenti della serata, impossibile non citare la co-conduttrice – del Direttore Artistico Carlo Conti- Laura Pausini. Scelta di silhouette pulite, costruite su linee precise e dettagli luminosi mai eccessivi restituiscono un’idea di glamour adulto e consapevole. Non un abito che sovrasta la personalità, ma un vestito che fa la differenza tra indossare un capo e interpretarlo; costruzione sartoriale, volumi calibrati, gestione delle proporzioni. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

