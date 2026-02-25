Promossi e bocciati nella serata inaugurale di Sanremo | lo stile apre il Festival

La serata inaugurale di Sanremo si è aperta tra sfilate di abiti eleganti, luci che si accendono e il pubblico che aspetta il via. Lo stile e i dettagli sul palco catturano subito l’attenzione, mentre le prime esibizioni si susseguono a ritmo serrato. La manifestazione prende forma tra parole, musica e scelte di look che danno il tono alla kermesse.

Life&People.it Sanremo non inizia mai davvero con la prima nota, inizia con il primo passo sul palco, con il taglio di una giacca, con la luce che colpisce un tessuto. La prima serata della 76esima edizione ha ribadito quanto il Festival sia ormai laboratorio estetico in cui la moda dialoga con la musica, a volte in armonia, altre in contrasto. I look della prima serata di Sanremo hanno oscillato tra costruzioni sartoriali impeccabili, scelte identitarie forti e qualche inciampo stilistico che non è passato inosservato. L'Ariston diviene uno spazio delicato dove si gioca la partita dello stile. Laura Pausini: presenza scenica e immagine. Tra i momenti più convincenti della serata, impossibile non citare la co-conduttrice – del Direttore Artistico Carlo Conti- Laura Pausini.

