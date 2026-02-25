Progetto Fuoco apre i battenti e porta in città 430 brand da 38 Paesi

Il progetto Fuoco ha portato a Verona, il 25 febbraio, 430 marchi da 38 paesi, attirando molti espositori e visitatori. La manifestazione, dedicata alle tecnologie di riscaldamento a biomassa, occupa sette padiglioni e si concentra sulle novità del settore. La presenza internazionale rappresenta il 42% degli espositori, evidenziando l’interesse globale verso le soluzioni sostenibili. La fiera continua fino a sabato, offrendo un’occasione per scoprire le ultime innovazioni.

Da oggi, 25 febbraio, fino a sabato Progetto Fuoco sarà a Verona. La principale manifestazione mondiale dedicata alle tecnologie per il riscaldamento a biomassa è organizzata da Veronafiere, occupa sette padiglioni e riunirà 430 brand del settore, il 42% dei quali provenienti dall’estero, rappresentando complessivamente 38 nazioni. Una vetrina completa della filiera legno-energia, che spazia dalle stufe di ultima generazione ai caminetti di design, dalle caldaie ad alta efficienza ai barbecue e alle cucine a legna, fino alla componentistica e agli accessori. Taglio del nastro alle 11 nell’Area Forum del padiglione 6, con accesso dall'ingresso Cangrande. 🔗 Leggi su Veronasera.it

