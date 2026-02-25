Produce pezzi contraffatti e li vende alle compagnie aeree condannato ex Dj | In pericolo milioni di viaggiatori

L'ex dj Jose Alejandro Zamora Yrla è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per aver assemblato e venduto pezzi contraffatti alle compagnie aeree. Attraverso la società AOG Technics e una serie di dipendenti fantasma, Yrla sarebbe riuscito a truffare le compagnie per milioni di sterline. 🔗 Leggi su Fanpage.it

