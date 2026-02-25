Processo alla Scu e alla criminalità chieste 143 condanne per oltre mille anni di reclusione

La sostituta Cannarile, oggi, al termine di una lunga requisitoria ha presentato il conto agli imputati coinvolti nei procedimenti “Sud-Est” e “Lockdown” sul clan Penza-Gagliardi. Invocate solo due assoluzioni Ecco l’elenco delle richieste: 20 anni per Francesco Urso, 38 anni, di Andrano; 8 anni e 6 mesi per Massimo Accogli, 52 anni, di Andrano; 8 anni e 8 mesi per Alfonso Accoto, 59 anni, di Rubiera; 7 anni e 2 mesi per Cirino Accoto, 51 anni, di Poggiardo; 3 anni e 4 mesi, più 14mila euro di multa, per Mirko Attanasio, 31 anni, di Carmiano; 4 anni e 2 mesi, più 18mila euro, per Giacinto Aventaggiato, 41 anni, di Specchia; 5 anni e 4 mesi per Tania Benincasa, 52 anni, di Lecce; 1 anno e 10 mesi, più 4. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

