Il corso di Primo Soccorso, che ha attirato oltre 110 partecipanti, si svolge nel salone della Croce Verde e rappresenta il suo cinquantesimo appuntamento. La forte partecipazione deriva dalla crescente consapevolezza dell’importanza di saper intervenire in emergenze sanitarie. La maggioranza degli iscritti è composta da cittadini locali, desiderosi di acquisire competenze pratiche per aiutare in situazioni di crisi. La formazione si rivolge a chi vuole agire rapidamente e con sicurezza in casi di emergenza.

E’ il corso di Primo Soccorso numero 50 quello che ha preso il via lunedì nel salone della Croce Verde e che, a conferma del ruolo che ha la Pubblica Assistenza in città e dell’importanza che riveste l’attività che svolge nelle emergenze, ha visto una risposta massiccia da parte della cittadinanza, con circa 110 iscritti. E come ogni apertura di corso, a dare il benvenuto ai corsisti, oltre al vice presidente Romano Giacomozzi, che ha portato i saluti del presidente Ezio Montevidoni assente per motivi di salute, è stato il sindaco Massimiliano Ciarpella, che ha sottolineato il valore civile del progetto, affiancato dal parroco Don Toni Venturiello che ha offerto una riflessione sull’importanza del prendersi cura del prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primo soccorso. Lezioni in classe alla media PeaUn aumento delle emergenze sanitarie ha portato a un potenziamento delle lezioni di primo soccorso alla scuola media Pea di Marzocchino.

Temperature record a Montevergine: l’aria si gela, stop alle lezioni in provinciaA Montevergine si registrano temperature record, con aria gelida che ha causato la sospensione delle lezioni in alcune zone della provincia.

Temi più discussi: Primo soccorso. Si presenano in 110 alle lezioni; Lavori ospedale del Mugello, riaperta la prima sala operatoria. Al via la seconda fase; Improvvisamente, in The Pitt 2 si è fatto tutto più intenso; Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza.

Rimini, la Giunta approva il Primo soccorso di comunità nei quartieriIl Comune di Rimini rafforza la sua strategia di sanità territoriale con l’approvazione da parte della giunta del progetto Primo soccorso di comunità nei quartieri, un nuovo tassello della strategia ... msn.com

Primo soccorso, quando tra i banchi di scuola si impara a salvare una vitaPortare tra i banchi di scuola manovre salvavita come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree ma anche l’uso del defibrillatore automatico esterno (DAE). È questo l’appello lanciato da ... vanityfair.it

"PRONTO SOCCORSO A RISCHIO" I 'gettonisti' rappresenterebbero l'unica strada per salvare il primo presidio del Policlinico di Foggia, momentaneamente con la metà dei medici in servizio. - facebook.com facebook

Un uomo finisce in un canalone, scivolando a 80 metri dal livello stradale: il nucleo #SAF dei #vigilidelfuoco lo raggiunge nel fondo della scarpata per le manovre di primo soccorso, l’elicottero di @ItalianAirForce lo recupera. Ieri sera l’intervento a Modigliana x.com