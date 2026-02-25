Prima prova Soldeu | Delago 2ª e Goggia 3ª Brignone prende confidenza sulla pista Àliga
Il ritorno della Coppa del Mondo femminile dopo le Olimpiadi si apre con la ceca Ester Ledecka in testa alla prima prova cronometrata della discesa di venerdì. Bene le azzurre: Nicol Delago seconda a 37 centesimi, Goggia terza a 43, Pirovano sesta. Brignone e Curtoni pareggiano il 17° tempo, Melesi appena dietro. Il circo bianco torna in pista e lo fa sulle nevi andorrane di Soldeu, dove mercoledì si è svolta la prima prova cronometrata in vista della discesa libera di venerdì. Il segnale più forte lo manda la ceca Ester Ledecka, che ferma il cronometro su 1’33"39 e si mette davanti a tutte. Ma le notizie per l’Italia sono decisamente positive. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
