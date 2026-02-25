Prima pagina Corriere dello Sport | Allegri che numeri | Max cambia direzione al Milan

Max Allegri ha deciso di cambiare direzione al Milan dopo aver analizzato i risultati recenti e le performance della squadra. La sua scelta deriva dalle difficoltà evidenti in campionato e dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico ha già avviato incontri con la società per definire i prossimi passi, puntando a ridare fiducia ai giocatori e migliorare la posizione in classifica. La situazione rimane in costante evoluzione.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'eliminazione dell'Inter di Cristian Chivu ai playoff della Champions League 2025-2026 per mano dei norvegesi del BodøGlimt. Dopo la sconfitta (1-3) dell'andata sul sintetico, arriva un altro k.o. per i nerazzurri, 1-2, sul prato amico di 'San Siro'.