Prima me lo avete messo qua ora ce l’ho in mano | la gaffe ‘hot’ di Laura Pausini a Sanremo 2026

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini è incappata in una gaffe che ha suscitato immediato imbarazzo sul palco dell’Ariston. Durante la presentazione di J-Ax, la cantante, al suo debutto come co-conduttrice, ha commesso un errore involontario che è diventato rapidamente virale sui social. Il siparietto è iniziato quando Laura Pausini, nel tentativo di leggere il cartellino di presentazione, ha tenuto il microfono troppo lontano dalla bocca, causando un audio debole. Carlo Conti è subito intervenuto per farle notare la disattenzione, invitandola ad avvicinarsi al microfono. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Leggi anche: “Prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”: la gaffe ‘hot’ di Laura Pausini nella prima serata di Sanremo 2026. Carlo Conti reagisce così

La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono, "me lo avete messo in mano": virale sui socialLaura Pausini ha commesso una gaffe a Sanremo 2026 quando ha detto “me lo avete messo in mano” durante un intervento sul palco.

Il veto di Laura Pausini a Sanremo 2026 sta mandando in crisi Carlo Conti

Argomenti discussi: La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono, me lo avete messo in mano: virale sui social; Sanremo, Pausini farfalla. Scherza su Carlos Cuentas e prima gaffe; Sanremo, i più votati: sono Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini; Laura Pausini fa il pieno di gaffe a Sanremo: dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen.

Prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano: la gaffe ‘hot’ di Laura Pausini nella prima serata di Sanremo 2026. Carlo Conti reagisce cosìDurante la presentazione di J-Ax, Laura Pausini ha fatto una battuta involontaria sul microfono che ha scatenato risate e meme ... ilfattoquotidiano.it

Laura Pausini ieri sul palco dell'Ariston di Sanremo. Attiva nel mondo della musica internazionale dal 1993 (vinse il festival a 18 anni tra le "Nuove Proposte"), nel 2021 riceve il GOLDEN GLOBE per la MIGLIORE CANZONE ORIGINALE “Io sì (Seen)", contenut - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com