Prima la svolta e poi l’impatto frontale tra la strada di Prisciano e San Carlo

Incidente stradale a Terni fra la stra di Prisciano e San Carlo, nell’impatto sono state coinvolte due autovetture. La dinamica dei fatti – che hanno provocato danni ai mezzi ma fortunatamente nessun ferito – è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, però, una Suzuki Grand Vitara proveniente da San Carlo, svoltando in direzione Prisciano si sarebbe trovata di fronte l’altra vettura, una Citroen C3, che aveva invaso la sua corsia di marcia. Inutili i tentativi di evitare lo scontro: tra le due auto si è verificato un frontale che ha danneggiato entrambi i mezzi. Gli accertamenti degli agenti dovranno ora chiarire come si siano effettivamente svolti i fatti per le conseguenze del caso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

