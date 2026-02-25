Incidente stradale a Terni fra la stra di Prisciano e San Carlo, nell’impatto sono state coinvolte due autovetture.La dinamica dei fatti – che hanno provocato danni ai mezzi ma fortunatamente nessun ferito – è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Secondo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa, poi riaperta a senso unico alternato

Temi più discussi: In ufficio con mamma e papà, per la prima volta il Comune di Udine apre le porte ai figli dei dipendenti; Prima la svolta e poi l’impatto, frontale tra la strada di Prisciano e San Carlo; Prima della svolta: i volti e i segreti del Monte raccontati da Stefano Bisi; FAI | Si è svolta oggi a Bari la prima ASSEMBLEA DEL FAI, il XXX Convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari della Fondazione.

Meteo, prima la neve poi la svolta: arriva l’Anticiclone delle Azzorre, sole e clima quasi primaverile. Ecco quandoPrima un assaggio di primavera, poi un brusco ritorno dell’inverno e infine la svolta definitiva. Il meteo dei prossimi giorni si articola in ... msn.com

La prima svolta a Rimini con CL di Papa LeoneLa prima volta, o forse la prima svolta di Papa Leone XIV. Giovedì scorso è arrivato un suo messaggio, forte, di discontinuità, rispetto a Papa Francesco. Prevost il 22 agosto prossimo andrà a Rimini ... msn.com

Arona (No) 23.02.2026 Scendendo a piedi da San Carlo - facebook.com facebook

Orazio Gentileschi 1563 1639 San Carlo Borromeo contempla gli strumenti della Passione x.com