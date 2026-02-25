Prima cornea d’urgenza consegnata dalla Banca degli occhi

Da oggi è infatti ufficialmente operativo il nuovo Centro di distribuzione per tessuti oculari d’urgenza, istituito da Asp Catania e Fondazione Banca degli Occhi presso l’Ospedale Gravina di Caltagirone Consegnata dalla Banca degli Occhi la prima cornea d’urgenza a Caltagirone, un tessuto prezioso frutto di un dono, consegnato nelle mani degli oculisti siciliani per far fronte alle urgenze gravi e per salvare la vista dei pazienti. Da oggi è infatti ufficialmente operativo il nuovo Centro di distribuzione per tessuti oculari d’urgenza, istituito da Asp Catania e Fondazione Banca degli Occhi presso l’Ospedale Gravina di Caltagirone per garantire la sicurezza e la conservazione di tessuti per trapianti d’urgenza in tutta la regione Sicilia. Il primo tessuto – una cornea - è stato consegnato martedì 24 febbraio dalle mani del presidente di Fondazione Banca degli Occhi Diego Ponzin e del direttore della Banca Davide Camposampiero al direttore dell’UOC di Oculistica Salvatore Sileci presso l’ospedale Gravina di Caltagirone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

