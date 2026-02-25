Prezzo samsung galaxy s26 data di uscita disponibilità e dove comprarlo

la gamma comprende samsung galaxy s26, samsung galaxy s26 plus e samsung galaxy s26 ultra, con prezzi iniziali indicati per le configurazioni di base: $899.99 per la s26 in configurazione da 256 GB; la versione da 512 GB è disponibile a $1,099.99. Per la s26 plus il prezzo iniziale è $1,099.99; per la s26 ultra si parte da $1,299.99. L’ultra prevede anche una variante da 1 TB di archiviazione. la gamma offre configurazioni di archiviazione differenti: 256 GB come opzione base per la serie s26, con la possibilità di passare a 512 GB; per la gamma ultra è prevista la versione da 1 TB. le colorazioni disponibili includono cobalt violet, sky blue, black, white, silver shadow e pink gold; le varianti silver shadow e pink gold saranno disponibili solo online. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

