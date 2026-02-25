Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 25 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano, rilevato presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV), si attesta a 35,66 euroMWh. Convertendo questo valore in euroSmc (standard metro cubo), utilizzando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 104,79 Smc, il prezzo corrisponde a circa 0,340 euroSmc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati nelle prime settimane di Febbraio. Dopo aver toccato un picco di 43,88 euroMWh (0,419 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su valori inferiori ai 36 euroMWh (0,343 euroSmc) nelle ultime sedute. Questa dinamica riflette una maggiore stabilità sul mercato, probabilmente sostenuta da condizioni climatiche favorevoli e da una buona disponibilità di approvvigionamenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Il prezzo del gas chiude in calo a 30,89 euroSeduta in calo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione del 2, ... ansa.it

