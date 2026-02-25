prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e annuale, valutare le offerte del mercato libero e adottare strategie di risparmio più efficaci. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano viene stabilito dalle diverse società fornitrici, con offerte che possono essere sia a prezzo fisso che indicizzato. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato: prezzo definito mensilmente da ARERA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Il prezzo del gas in avvio è in calo sotto i 31 euro(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Il prezzo del gas in avvio è in calo. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,47% a 30,75 euro ... notizie.tiscali.it

