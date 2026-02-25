Prestito all’Ucraina l’Ue non si arrende e ignora i veti | In un modo o nell’altro lo faremo

L’Ue non si arrende. E non bastano neanche i veti posti dall’ Ungheria per arrendersi sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina. La Commissione torna ad assicurare il suo finanziamento a Kiev, sostenendo che una soluzione verrà trovata in un modo o nell’altro. A tornare sul tema oggi è stata la portavoce della Commissione, Paula Pinho: “La presidente von der Leyen ha chiarito ieri al telefono, riferendosi al fatto che il prestito all’Ucraina, pari a 90 miliardi di euro, che è stato concordato dai 27 capi di Stato e di governo del Consiglio europeo, che hanno concesso il finanziamento e che tale concessione non può essere revocata”. Pinho spiega che Ursula von der Leyen ha “ribadito e assicurato” che il prestito verrà erogato “in un modo o nell’altro”, considerando che in campo “ci sono diverse opzioni e le utilizzeremo ora”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

