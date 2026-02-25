Prestianni squalificato | UEFA conferma salterà Benfica-Real Madrid

prestianni assenza confermata: l’esito del ricorso dell’benfica è stato negativo, impedendo all’esterno argentino di essere schierato nella sfida contro il real madrid. la decisione arriva dall’organo competente dell’uefa, che ha confermato la sospensione provvisoria in vigore per la prossima partita di competizione continentale tra club. nonostante l’allenamento di rifinitura e la presenza con la squadra nel viaggio verso la sede dell’incontro, l’esito formale ha respinto il ricorso presentato dal team lusitano. la mancata convocazione è legata a una sanzione che si rifà a episodi ritenuti rilevanti dall’organo disciplinare, collegati a precedenti controversie che hanno attirato ampia attenzione. secondo la comunicazione ufficiale, l’organo di appello dell’uefa ha accolto la tesi di prosecuzione della sospensione in relazione all’imminente match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

