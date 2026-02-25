Presentazione libro 100 anni storia Atletica campana – Domani giovedì 26 febbraio 17.30 Canottieri Napoli 

Campioni, atleti, dirigenti e appassionati domani, giovedì 26 febbraio (Canottieri Napoli, ore 17.30), alla grande festa dell’atletica leggera della Campania per la presentazione del libro “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”. Sarà una grande festa dell’atletica campana la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, il volume scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica, con la prefazione di Stefano Mei, presidente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ed edito da LeVarie. L’appuntamento è per domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 17.30, al Circolo Canottieri Napoli, dove insieme con gli autori, con il padrone di casa, il presidente Giancarlo Bracale, e con l’editore di LeVarie Marco Lobasso, saranno presenti campioni e atleti del passato e del presente dell’atletica leggera della Campania: Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Arturo Di Mezza, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Roberto Ricciardi, Giovanni Ruggiero, Massimo Santamaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Al Circolo Canottieri Napoli la presentazione del libro “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”

Leggi anche: Oltre un secolo di atletica campana nel libro di Rino Manzo: domani presentazione alla Canottieri Napoli

Temi più discussi: AL C.C.NAPOLI IL LIBRO 100ANNI+STORIA ATLETICA IN CAMPANIA; Cento anni di Circolo tennis: Una storia che continua. Tra sport e legame territoriale; 8 marzo 2026. Giornata Internazionale della Donna; Presentazione libro 100 anni storia Atletica campana - Napoli Village - Quotidiano di.

Atletica leggera: presentazione del libro sulla storia della disciplina in CampaniaSarà una grande festa dell'atletica leggera campana la presentazione di domani di 100+anni di storia e statistiche dell'atletica in Campania, il libro scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo d ... ansa.it

LIBRI - 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania di Rino Manzo, la presentazione al Circolo Canottieri Napoli il 26 febbraioSarà una grande festa dell’atletica campana la presentazione di 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania, il volume scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e S ... napolimagazine.com

Pallanuoto Trieste batte la Canottieri Napoli 6-13 Netta vittoria esterna nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile - facebook.com facebook