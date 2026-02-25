Presentazione del libro Il vento Busaron di Roberta Luberti alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino

Alla vigilia della Festa della Donne, martedì 4 marzo alle ore 18.00 si terrà a Sesto Fiorentino la presentazione del libro "Il vento Busaron" di Roberta Luberti pioniera nella lotta contro la violenza sui minori.L’iniziativa rappresenta un momento di grande valore per la comunità e per chi opera nell’ambito della prevenzione e contrasto alla violenza su bambini e bambine. Interverranno Petra Filistrucchi vicepresidente Artemisia centro antiviolenza, Marina Riddi e Lia Repetti."Il vento Busaron" (edito da Pendragon) è molto più di un’autobiografia: è una testimonianza intensa e necessaria sugli effetti della violenza familiare, dell’abuso sessuale e del maltrattamento psicologico nell’infanzia.Roberta Luberti racconta con lucidità e coraggio il proprio percorso: dall’infanzia segnata da esplosioni di violenza domestica alla frattura profonda causata dal tradimento della figura paterna, fino al lungo processo di ricostruzione personale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

