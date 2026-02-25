Presentato Storie al plurale | parte dal Salento un concorso tra inclusione e narrazioni

Nella sede della prefettura di Lecce il progetto che prevede il coinvolgimento di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia chiamati a produrre un racconto testuale o filmico su storie di comunità LECCE - È stato presentato nella sede della prefettura di Lecce “Storie al plurale” il concorso per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, chiamati a produrre un racconto testuale o filmico su storie di comunità. Si tratta di un’iniziativa dell’associazione Io Posso e dell’istituto comprensivo Calimera-Martignano-Caprarica, in collaborazione con edizioni La Meridiana, per educare le nuove generazioni all'inclusione e all'impegno sociale attraverso la narrazione collettiva. L’intento è riuscire a riconoscere attorno a sé storie di impatto sociale realizzate da un gruppo o da una comunità e impegnarsi a raccontarle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

