Premio alla carriera a Fausto Leali al 76° Festival di Sanremo

SANREMO – Questa sera Fausto Leali tornerà al 76° Festival di Sanremo, dove sarà celebrata la sua splendida carriera sul prestigioso palco che lo ha visto protagonista per ben tredici volte, coronate dalla vittoria con Anna Oxa nel 1989 con “Ti lascerò”. Una carriera di oltre sessant’anni in cui ci ha regalato brani indimenticabili come A chi, Ti lascerò, Mi manchi, Io amo, solo per citarne qualcuna, che hanno scritto pagine indelebili della storia della musica non solo nazionale, ma internazionale. Una voce la sua, inconfondibile, da “nero bianco” che ha emozionato intere generazioni: “Questo palco è speciale per me e tornarci quest’anno, è rivivere e riabbracciare tutte le emozioni che ho collezionato in ben tredici partecipazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

