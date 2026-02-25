Preghiera della sera 25 Febbraio 2026 | Mandami la Tua benedizione

Il testo di preghiera della sera del 25 febbraio 2026 si concentra sulla richiesta di benedizione, come risposta alle fatiche della giornata. La preghiera invita a lasciare ogni peso al Signore e a ritrovare un senso di pace interiore prima di dormire. Questo momento di raccoglimento aiuta a lasciar andare le tensioni accumulatesi e a trovare serenità. La richiesta di benedizione chiude il mercoledì con un gesto di fiducia e speranza.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 25 Febbraio 2026: “Mandami la Tua benedizione”

Preghiera della sera a fine giornata: concludi il mercoledì con un respiro di fede. Lascia ogni peso al Signore e ritrova la calma profonda prima del sonno ristoratore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Al termine di questa giornata salga a Te, Dio onnipotente ed eterno, la nostra preghiera di ringraziamento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Preghiera della sera 25 Gennaio 2026: “Donami la Tua presenza”La preghiera della sera del 25 gennaio 2026 ci invita a chiedere la presenza di Dio nel nostro riposo. Preghiera della sera 8 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua misericordia”Questa sera molte persone si sono raccolte per recitare la preghiera della sera. Argomenti discussi: Ascolta, figlio mio; Quaresimali in Cattedrale: il 25 febbraio il vescovo apre la proposta; il concerto-preghiera magnificat con badrya razem, giovanni falzone e roberto olzer mercoledì 25 febbraio nella chiesa di san fedele; Dopo le proteste dei musulmani. Il via libera all’uso della moschea. Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu Ho trovato la tua bambola Mi è sembrato di vederti ancora Eri così piccola La stringevi fino a sera È - facebook.com facebook Grazie alla Comunità @santegidionews per la preghiera di questa sera, #24febbraio, per la #pace in Ucraina a quattro anni dall’inizio della #guerra, presieduta dal Card. Matteo Zuppi. Un forte segno di speranza, unità e vicinanza al popolo ucraino x.com