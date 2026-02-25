Preghiera della sera 25 Febbraio 2026 | Mandami la Tua benedizione

Da lalucedimaria.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il testo di preghiera della sera del 25 febbraio 2026 si concentra sulla richiesta di benedizione, come risposta alle fatiche della giornata. La preghiera invita a lasciare ogni peso al Signore e a ritrovare un senso di pace interiore prima di dormire. Questo momento di raccoglimento aiuta a lasciar andare le tensioni accumulatesi e a trovare serenità. La richiesta di benedizione chiude il mercoledì con un gesto di fiducia e speranza.

preghiera della sera 25 febbraio 2026 mandami la tua benedizione
© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 25 Febbraio 2026: “Mandami la Tua benedizione”

Preghiera della sera a fine giornata: concludi il mercoledì con un respiro di fede. Lascia ogni peso al Signore e ritrova la calma profonda prima del sonno ristoratore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Al termine di questa giornata salga a Te, Dio onnipotente ed eterno, la nostra preghiera di ringraziamento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera della sera 25 Gennaio 2026: “Donami la Tua presenza”La preghiera della sera del 25 gennaio 2026 ci invita a chiedere la presenza di Dio nel nostro riposo.

Preghiera della sera 8 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua misericordia”Questa sera molte persone si sono raccolte per recitare la preghiera della sera.

Argomenti discussi: Ascolta, figlio mio; Quaresimali in Cattedrale: il 25 febbraio il vescovo apre la proposta; il concerto-preghiera magnificat con badrya razem, giovanni falzone e roberto olzer mercoledì 25 febbraio nella chiesa di san fedele; Dopo le proteste dei musulmani. Il via libera all’uso della moschea.