Preghiera del mattino 25 Febbraio 2026 | Aiutami a vedere i Tuoi segni

Un fedele ha scritto la sua preghiera mattutina del 25 febbraio 2026, chiedendo aiuto a San Giuseppe per riconoscere i segni divini durante la giornata. La richiesta nasce dalla volontà di rafforzare la fede e trovare conforto nelle difficoltà quotidiane. Nel testo, si invita a rivolgersi al Custode di Gesù per ottenere pace e determinazione. La preghiera si conclude con un appello alla presenza costante del santo nella vita di tutti i giorni.

Preghiera del mattino a San Giuseppe: affida la tua giornata al Custode di Gesù. Chiedi oggi la sua potente intercessione per ricevere il dono della costanza e della pace. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. O Dio, concedi a noi, durante questa giornata di poter vedere i segni della Tua presenza per camminare con passo più lieto e più sicuro verso l’incontro con te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

