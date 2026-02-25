‘Preferisco il mio Sandokan’ | la stoccata di Kabir Bedi su Marianna incendia l’Ariston il baciamano di Can Yaman

Kabir Bedi ha criticato Marianna, affermando di preferire il suo Sandokan, provocando reazioni nell’ambiente dello spettacolo. La sua dichiarazione ha acceso l’Ariston, dove anche Can Yaman ha ricevuto un baciamano da parte di alcuni presenti. L’evento ha attirato l’attenzione su un confronto tra le due star, simbolo di due generazioni diverse. La discussione tra attori e pubblico continua a infiammare i social e i media.

L’incontro tra le ‘Tigri di Mompracem’ Kabir Bedi e Can Yaman. Non un duello, ma un passaggio di testimone. Eppure, per qualche secondo, all’Ariston si è respirata l’aria delle grandi sfide epiche. Protagonisti: Can Yaman e Kabir Bedi, le due Tigri di Mompracem, unite dal destino di Sandokan e separate da mezzo secolo di televisione. La “carrambata” della prima serata del Festival di Sanremo è andata in scena poco prima della mezzanotte, sulle note intramontabili degli Oliver Onions. Kabir Bedi sale sul palco a cinquant’anni dalla storica serie ispirata ai romanzi di Emilio Salgari. Applausi, nostalgia, mito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Due Sandokan sul palco dell’Ariston: Can Yaman e Kabir Bedi insieme a Sanremo 2026Can Yaman e Kabir Bedi sono saliti sul palco dell’Ariston, portando in scena due Sandokan per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie.

