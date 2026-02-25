Precipitato per 20 metri Fincantieri dopo l' incidente fatale | Vicini a famiglia e colleghi

Questa mattina, 25 febbraio, Tommaso Andreuzza, giovane capocantiere di 27 anni, ha perso la vita. Il cordoglio del colosso della cantieristica Da Fincantieri “il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del lavoratore”. Il colosso della cantieristica “si stringe con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia e dei colleghi”. L'incidente nello stabilimento di Monfalcone che questa mattina, 25 febbraio, è costato la vita a Tommaso Andreuzza, capocantiere esternalizzato di 27 anni – sostiene un comunicato dell'azienda –, stando alle prime ricostruzioni sarebbe avvenuto mentre stava manutenendo la copertura dell'officina salderia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Tragedia in Fincantieri: precipita per 20 metri, morto giovane operaio

Operaio precipita nel cantiere navale Fincantieri da un'altezza di 20 metri e muore a 27 anni

