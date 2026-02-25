Praiola sequestrato il cantiere di un immobile | eseguiti interventi non autorizzati in zona paesaggistica

I carabinieri della stazione di Riposto, insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un cantiere situato in località Praiola, area sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel corso delle verifiche è stato accertato che un 60enne ripostese aveva presentato nella stessa giornata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), per interventi di ripristino di un muro perimetrale. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che nei giorni precedenti erano già state realizzate opere di ben diversa entità, consistenti in uno scavo di circa 10 metri x 18 e nella realizzazione di una piattaforma in cemento di circa 3 metri x 8. Le opere riscontrate, come reso noto dall'Arma, sono risultate "non compatibili con la tipologia di lavori dichiarati e realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, soprattutto in considerazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: "Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguiti"Il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, ha risposto alle affermazioni di Domenico Pettinari sulla situazione di Pescara Nord, sottolineando che le critiche sono infondate e che il consigliere non ha registrato correttamente gli interventi effettuati nella zona.