Tempo di lettura: < 1 minuto Così come era già successo domenica scorsa ad Altamura (erano in 1200), anche nella trasferta di Potenza il Benevento sarà accompagnato da un cospicuo numero di tifosi al seguito. Sono bastate, infatti, poco più di due ore ai tifosi giallorossi per accaparrarsi tutti i 500 biglietti disponibili per il settore ospiti del “Viviani” che domenica (ore 12:30) ospiterà un match decisivo per Maita e soci nell’economia della stagione. L’obbligo di possedere la Tessera del Tifoso, come prescritto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha impedito ai supporter della Strega di esaurire la scorta in pochissimo tempo con la richiesta che è stata altissima e molti sono rimasti senza il prezioso tagliando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Potenza-Benevento, settore ospiti già sold out: polverizzati i 500 biglietti

Leggi anche:

Juve Benfica, lo Stadium bianconero è sold out: il dato sui biglietti venduti. Settore ospiti invece vuoto

Tra cori e fiumi di birra: a Bergamo già centinaia di tifosi del Chelsea. Settore ospiti (quasi) sold out

Argomenti discussi: Benevento-Picerno: capolista all’ultimo respiro; Biglietti Benevento-Catania, cresce l'attesa per il big match del Vigorito; Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie C; Team Altamura sfida il Benevento capolista.

Potenza-Benevento, al via vendita: obbligo di Tessera del Tifoso, info e costiA disposizione dei tifosi giallorossi 500 tagliandi, in vendita al costo di 13 euro più diritti di prevendita esclusivamente nel settore ospiti. I supporters della Strega, inoltre, dovranno essere ... tvsette.net

#Benevento scatta la missione Potenza: le ultime dall’infermeria - facebook.com facebook

#SerieC gr.C Potenza-Altamura 3-0 league table (top5) 1 Benevento 61 2 Catania 53 3 Salernitana 50 4 Cosenza 46 5 Casertana 43 #calcio #football x.com