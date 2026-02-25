(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 Entro fine anno Poste Italiane attiverà 250 co-working in Italia con il programma Spazi per l’Italia, parte del progetto Polis, per favorire sviluppo e coesione territoriale. In Liguria sono previste nuove aperture oltre a quelle già operative, ampliando gli spazi di lavoro per cittadini e imprese. Courtesy: Tg Poste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Poste italiane porta il co-working del progetto Polis a Sanremo

Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio – Il video

Temi più discussi: Poste porta i servizi della PA nel piccolo comune di Mistretta, in provincia di Messina; Poste Italiane, analisti vedono ricavi solidi e utili in crescita; Secinaro: riapre l’ufficio postale rinnovato con il progetto Polis di Poste Italiane; Poste Italiane, colonnine di ricarica i sei comuni bellunesi.

Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-workingRoma, 25 feb. (askanews) - Entro la fine dell'anno saliranno a 250 i co-working di Poste Italiane attivi in tutto il Paese grazie al programma Spazi per l'Italia. L'iniziativa, che rientra nel più amp ... libero.it

Poste Italiane porta il Progetto Polis a Sanremo, il servizio – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 Entro fine anno Poste Italiane attiverà 250 co-working in Italia con il programma Spazi per l’Italia, parte del progetto Polis, per favorire sviluppo e coesio ... open.online

Poste Italiane assume Consulenti Finanziari: requisiti, stipendio e come candidarsi Tutte le info su https://www.concorsosicilia.it/poste-italiane-assume-consulenti-finanziari-requisiti-stipendio-e-come-candidarsi/ #concorsipubblici #lavoro #assunzioni #conc - facebook.com facebook

Assunzioni Poste Italiane per Laureati e Laureandi, consulenti finanziari, diverse sedi in Italia Info e requisiti nel primo commento x.com