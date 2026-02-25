portaerei gerald ford guasto al sistema fognario e bagni fuori uso nel viaggio verso il medio oriente

Durante il viaggio verso il Medio Oriente, la portaerei americana USS Gerald R. Ford ha riscontrato problemi al sistema fognario, rendendo i bagni inutilizzabili. La nave si trova al largo di Creta e sta gestendo la situazione senza che siano state segnalate conseguenze più gravi. La questione ha attirato l’attenzione a bordo, mentre si cercano soluzioni rapide per proseguire il percorso.

La portaerei americana USS Gerald R. Ford, attualmente al largo di Creta, ha riscontrato gravi malfunzionamenti nel suo sistema fognario. L'ammiraglia della flotta della Marina degli Stati Uniti nei giorni scorsi ha attraversato lo stretto di Gibilterra, richiamata all'azione del Mar dei Caraibi e dirottata verso il Medio Oriente in virtù delle tensioni con l'Iran, dovrebbe attraccare nel porto israeliano di Haifa dopo una precedente sosta a Creta. Dopo le operazioni in Venezuela e l'invio al Comando Centrale, il suo dispiegamento è stato prolungato. La Ford e i suoi oltre 4.500 uomini a bordo hanno già superato i 240 giorni in mare, classificandosi tra i più lunghi nella storia navale moderna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

