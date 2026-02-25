Ponte Banne Amirante | Intervento tempestivo lavori entro 15 giorni

“Sul ponte di Banne l'Amministrazione regionale ha agito con tempestività dal dicembre 2024, da quando Edr ha acquisito la proprietà della struttura, attivando le verifiche previste dalla normativa nazionale e intervenendo per garantire la sicurezza dell'infrastruttura”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione sul sovrappasso di Banne, a Trieste. Alcuni giorni fa la Polizia locale aveva infatti chiuso il ponte e il tratto di strada sottostante per un cedimento. A decorrere dal 14 dicembre 2024 l'Ente di decentramento regionale di Trieste ha effettuato il censimento e le ispezioni del ponte, attribuendogli una classe di attenzione Media, riferita a “opere che richiedono ispezioni periodiche e manutenzione programmata, ma che non presentano criticità strutturali nel breve periodo”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

