Pollenza amore disperato e palloncini per l' addio a Riccardo Merkuri morto suicida nel giorno del 20esimo compleanno dopo aver aggredito la madre Le parole dell' ex fidanzata

POLLENZA - Tanti palloncini bianchi lanciati in cielo sulle note del brano “Amore disperato” di Nada per l’ultimo saluto a Riccardo Merkuri, il ragazzo morto suicida la sera del suo ventesimo compleanno. Venerdì aveva cenato con i genitori nella loro casa a Pollenza, poi quando il padre era uscito era scoppiata una violenta lite con la madre. Dopo averla aggredita, Riccardo era scappato via a bordo di un’auto per raggiungere il porto di Civitanova, dove si è buttato in mare. «Vorrei ringraziare coloro che hanno accompagnato mio figlio in questa sua breve vita e tutta la comunità, che ci è stata vicino nel nostro grande dolore. Grazie a voi tutti per essere qui. Vorrei dire anche grazie a Riccardo per averci donato 20 anni della sua vita», ha detto dall’altare Mario, il padre del giovane, con a fianco il figlio maggiore Alessio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

