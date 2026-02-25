Poliziotto confessa | Paura mi ha fatto sparare ho insabbiato

Un poliziotto si scusa per l’omicidio di un giovane a Rogoredo: Ho perso la testa per la paura Milano, 25 febbraio 2026 — Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ha ammesso di aver agito per paura, inquinando poi la scena del crimine. Durante l’interrogatorio di convalida del fermo, ha espresso rammarico per aver tradito la fiducia dei colleghi. Intanto, il capo della Polizia ha disposto la sua destituzione. La vicenda ha inizio la sera del 23 febbraio, quando Cinturrino, insieme ad altri colleghi, si trova a Rogoredo per un’operazione di controllo del territorio. Durante un controllo, Abderrahim Mansouri, un 28enne, viene fermato. Secondo la versione di Cinturrino, il giovane si abbassa e poi si rialza, facendolo temere che avesse un’arma. In preda al panico, l’agente spara, uccidendo Mansouri. Realizzando l’accaduto, Cinturrino cerca di alterare la scena del crimine, chiedendo a un collega di portare una borsa con una finta pistola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carmelo Cinturrino, la "mela marcia" di cui però parlavano tutti: "In Commissariato si sapeva cosa facesse". Il poliziotto confessa l'omicidio. I colleghi indagati tirano in ballo anche i superiori.

