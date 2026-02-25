Politano | Lavoriamo tanto sulle palle inattive soprattutto il giorno prima della partita

A Radio Crc: "Verona-Napoli? Dobbiamo ancora iniziare a prepararla, abbiamo fatto due giorni dedicati alla forza e alla corsa" Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Matteo Politano Politano in esclusiva a Radio Crc: “Tanta amarezza per Atalanta-Napoli. De Bruyne sta bene, speriamo di riaverlo in campo il prima possibile. Divieto trasferte ai tifosi? Una perdita per noi! Sto lavorando per trovare il gol. Vergara in Nazionale? Me lo auguro per lui”. Il calciatore del Napoli, Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. “C’è tanta amarezza per il risultato di Atalanta-Napoli, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo avevamo trovato un’altra rete che ci è stata annullata per un errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

