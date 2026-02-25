Politano | Amarezza per Bergamo ora prepariamo la sfida col Verona

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è tanta amarezza per il risultato del match contro l’Atalanta, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo avevamo trovato un’altra rete che ci è stata annullata per un errore. Accettiamo la decisione e cerchiamo di andare avanti”. Lo ha detto a Radio Crc Matteo Politano, esterno del Napoli che sottolinea come “daremo il massimo fino all’ultima giornata di campionato e sono sicuro che arriveremo in Champions League, siamo una squadra forte”. Politano parla anche degli infortunati del club azzurro: “gli infortuni pesano – spiega – perché le assenze sono state tante e c’è molto dispiacere: non abbiamo mai usufruito della rosa al completo. Potevamo avere più punti ma penso che chi c’è stato abbia dato il massimo per tutto l’anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

