Polemiche su Gaza la direttrice della Berlinale sarà sostituita?

Secondo la Bild, il ministro della Cultura tedesco rimuoverà l’americana Tricia Tuttle dall’incarico dopo quanto accaduto alla cerimonia di premiazione di Chronicles from Siege. La donna aveva anche posato con il cast e il regista del film che, durante il suo discorso, ha attaccato la Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, il ministro della Cultura tedesco Wolfram Weimar farà sostituire la direttrice artistica della Berlinale, l’americana Tricia Tuttle, dopo le polemiche su Gaza avvenute durante la kermesse. Alla premiazione, come Miglior opera prima, del film Chronicles from Siege dell’attivista palestinese Abdallah Alkhatib, quest’ultimo ha tenuto un discorso contro Israele e contro la Germania sul palco, indossando e sventolando una kefiah. Durante il suo intervento, il ministro dell’Ambiente Schneider ha lasciato la sala in segno di protesta. Secondo Weimer, il problema non è solo lo scandalo dell’antisemitismo, ma anche il fatto che la direttrice Tuttle avesse posato con la troupe cinematografica una settimana prima con una bandiera palestinese e alcune kefiah. 🔗 Leggi su Lettera43.it

