Polemiche per l’uscita di Fazzolari | Al referendum Putin voterebbe no

La dichiarazione ai margini di un convegno sui quattro anni di guerra in Ucraina. Schlein: «Appello di Mattarella inascoltato, alla faccia dell’abbassamento dei toni». La precisazione del sottosegretario: «Era una battuta». Continua lo scontro senza esclusione di colpi sul referendum della giustizia. A infiammare il dibattito è una dichiarazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari che, durante un convegno organizzato da Fdi in Senato sui quattro anni di guerra tra Russia e Ucraina, a chi gli ha chiesto cosa voterebbe Putin ha risposto che «in Russia non c’è la separazione delle carriere, quindi probabilmente voterebbe no». «Una battuta in una chiacchierata informale con i cronisti», ha precisato poco dopo, ma ciò non è bastato a fermare le polemiche. «Spiace che l’autorevole appello di Mattarella sia stato così poco ascoltato. Hanno detto che avrebbero abbassato i toni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

