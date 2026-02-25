Poku Juve | possibile duello di mercato con quella big di Serie A ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime

Poku Juve, gli emissari della società studiano attentamente il profilo del ragazzo in vista delle prossime e fondamentali mosse per l’estate. La Juventus non vuole assolutamente perdere tempo prezioso e continua a programmare il proprio futuro con grandissimo anticipo e massima attenzione. I vertici societari sono costantemente al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione dello staff. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, gli scout del club bianconero continuano a setacciare l’Europa con l’obiettivo di individuare i rinforzi ideali in vista del 2026. Le strategie della dirigenza sono ampiamente proiettate verso la prossima sessione estiva, cercando di anticipare la concorrenza. In questo scenario in continua evoluzione, le attenzioni si sono concentrate recentemente su un palcoscenico continentale di primo piano, dove sono andate in scena sfide di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nicolo Schira: "Last Wednesday, Juventus sent a scout to watch Bayer Leverkusen forward Ernest Poku (22), Napoli are also interested and has been following the Dutchman for about month, so both clubs are monitoring him with great interest. Poku co - facebook.com facebook

Chi è #Poku L’esterno accostato alla #Juve x.com