Poggibonsi svolta alla Cer Aumentano gli incentivi Dieci impianti entro l’anno

La decisione di aumentare gli incentivi ha spinto la Cer Poggibonsi a investire in dieci nuovi impianti entro l’anno. La crescita delle attività legate alla comunità energetica rinnovabile si traduce in un incremento delle installazioni di pannelli solari e sistemi sostenibili. I soci hanno approvato l’espansione durante l’assemblea annuale, evidenziando l’impegno locale nel settore. La stessa cooperativa intende rafforzare la sua presenza nel mercato dell’energia pulita.

© Lanazione.it - Poggibonsi, svolta alla Cer. Aumentano gli incentivi. Dieci impianti entro l’anno

Comunità energetica rinnovabile: attività in crescita a Poggibonsi. Nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei soci della Cer Poggibonsi, un appuntamento che ha segnato un passaggio importante. Il Consiglio direttivo ha sottoposto all’approvazione dei soci il bilancio consuntivo 2025, che evidenzia una significativa novità rispetto all’esercizio 2024: alla voce entrate, accanto alle quote associative, compaiono per la prima volta gli ‘ acconti dal Gse ’ ovvero gli incentivi riconosciuti ai membri delle comunità energetiche che condividono energia rinnovabile, contribuendo concretamente alla riduzione dell’inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it Poggibonsi: stop allagamenti. Saranno messi in sicurezza gli impianti sportivi del BerninoA Poggibonsi, interventi in corso per mettere in sicurezza gli impianti sportivi del Bernino, spesso interessati da allagamenti causati dalle esondazioni dello Staggia e del torrente Carfini. Agrivoltaico italiano: svolta economica in vista, 12 miliardi e 19mila posti entro il 2030. Fine degli incentivi?L’agrivoltaico in Italia si prepara a cambiare passo. Argomenti discussi: Poggibonsi, svolta alla Cer. Aumentano gli incentivi. Dieci impianti entro l’anno; CER Poggibonsi cresce: nuovi incentivi GSE e oltre dieci impianti entro il 2026. CER Poggibonsi cresce: nuovi incentivi GSE e oltre dieci impianti entro il 2026Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei soci della CER Poggibonsi, un appuntamento che ha segnato un passaggio importante nel percorso di ... gonews.it CER Poggibonsi: bilancio e prospettive futureIl 19 febbraio assemblea della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Poggibonsi per discutere cifre, regolamento, azioni di sviluppo ... sienafree.it Svolta storica per l’acqua in Valdelsa: al via la gara per la messa in sicurezza della Diga di Cepparello a Poggibonsi. Un investimento da ben 22 milioni di euro per combattere la siccità e garantire acqua sicura a cittadini e imprese. Nell'articolo dettaglio dei - facebook.com facebook