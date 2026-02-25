Poesia e differenze cognitive | due giorni con David Watkins a Trieste

David Watkins ha portato poesia a Trieste a causa della sua passione per le differenze cognitive. Durante i due giorni di incontri, Watkins ha coinvolto il pubblico spiegando come le percezioni variano da persona a persona. Il Museo LETS si trasforma in un punto di confronto tra parole e menti diverse. La manifestazione attira appassionati e studiosi desiderosi di approfondire i legami tra arte e modo di pensare. La città si prepara a vivere un’esperienza unica.

David Watkins a Trieste: due giorni di poesia tra disinneschi intellettuali e differenze cognitive. Lo Spazio Forum del Museo LETS a Trieste si prepara a ospitare un evento dedicato alla poesia contemporanea. Venerdì 27 febbraio, alle 17:30, David Watkins, una delle voci più innovative della giovane poesia italiana, incontrerà il pubblico per discutere della sua opera. L'incontro, moderato da Olmo Calzolari e Riccardo Cepach, esplorerà il percorso poetico di Watkins, dalla raccolta Appunti (Arcipelago Itaca, 2023) fino alle sue ultime produzioni. Sabato 28 febbraio, sempre alle 10:00, Watkins condurrà un workshop di scrittura poetica aperto al pubblico.