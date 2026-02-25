Podismo Vittoria controvento per Samuele Raffaelli Tricolore a Recanati

Samuele Raffaelli ha vinto la gara di 50 chilometri contro il vento, grazie alla sua resistenza e determinazione. La competizione, con oltre 1300 atleti provenienti da 16 paesi, si è svolta a Recanati e ha attirato molti appassionati di corsa. Raffaelli ha conquistato il titolo tricolore, affrontando condizioni atmosferiche avverse che hanno messo alla prova la sua tenuta fisica. La vittoria segna un risultato importante nella sua carriera.

È Samuele Raffaelli uno dei grandi protagonisti dei campionati italiani assoluti e master dei 50 chilometri di corsa, che hanno visto al via 1300 iscritti da 16 nazioni nella manifestazione organizzata dalla Grottini Team Recanati e dedicata alla memoria di Mimmo Strazzullo. Il portacolori della Osteria dei Podisti Montelabbate ha conquistato il titolo italiano nella categoria B chiudendo la sua prova in 3h22’19’’, tempo che gli è valso anche uno straordinario sesto posto assoluto. Per Raffaelli non era una gara come le altre. Specialista del Trail Running, abituato a lunghe distanze e salite impegnative, si è trovato ad affrontare un circuito completamente diverso: 10 chilometri da ripetere cinque volte, quasi interamente sul lungomare di Porto Recanati, con partenza e arrivo in piazza Brancondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net LA SQUADRA IN VETTA. "Recanati, vittoria difficile. Non c’è niente di scontato»La partita tra Recanati e Canosa si è conclusa con una vittoria difficile per i padroni di casa. Basket B Interregionale. L’Attila Porto Recanati a tutto gas. Netta vittoria contro la BramanteL’Attila Porto Recanati si impone con decisione sulla Bramante Pesaro, conquistando una vittoria importante nel campionato interregionale di basket.