pixel at a glance aggiornamenti sport e finanza in arrivo

Questo approfondimento analizza l’arrivo di nuove tipologie informative in pixel at a glance, relative agli ambiti sportivo e finanziario. Le informazioni si mostrano sul display sempre attivo e sullo lockscreen, offrendo aggiornamenti in tempo reale senza azioni manuali. Il rollout è in corso sui dispositivi Pixel, con differenze di disponibilità a seconda della versione di sistema e del modello presente. pixel at a glance: sport e finanza. Le nuove tipologie di informazione integrate in pixel at a glance includono aggiornamenti sportivi e aggiornamenti finanziari forniti da Google. Queste informazioni si rendono visibili automaticamente sul display sempre attivo e sul lockscreen, offrendo una visione rapida dei dati principali senza interventi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche:

Pixel at a glance aggiunge aggiornamenti sportivi e finanziari

Pixel at a glance ora più leggibile e puoi usare il tuo wallpaper preferito

Temi più discussi: Pixel At a Glance ora aggiorna anche su Sport e Finanza; Come sfocare la tua casa su Google Road View e perché dovresti farlo il prima possibile; Pixel 11: arriva Titan M3, il chip che sfida Apple Enclave; Google Chrome introduce split view e annotazioni PDF.

Pixel At a Glance si aggiorna e arrivano Sport e Finanza nel widget RiepilogoUno dei motivi per cui molti utenti scelgono uno smartphone Google Pixel 10 Pro – e più in generale la gamma Pixel – è il supporto software costante e l’introduzione di funzionalità esclusive. Tra que ... tecnoandroid.it

Pixel At a Glance ora aggiorna anche su Sport e FinanzaPixel At a Glance in queste ore si è arricchito del supporto alle informazioni relative alla finanza e allo sport ... tuttoandroid.net

Potente come Pixel 10 ma a 549 €. Abbiamo visto in anteprima #GooglePixel10a. Che ve ne pare . #gadget #techprincess #fjonacakalli - facebook.com facebook