pixel 10a ottieni una gift card gratuita da 100 dollari

Google ha lanciato Pixel 10a, un modello di fascia media che punta a conquistare gli utenti con il chip Tensor G4. La causa principale è il suo prezzo accessibile, che permette di avere uno smartphone con schermo luminoso e fotocamera di qualità. Chi acquista il dispositivo riceve anche una gift card gratuita da 100 dollari, un incentivo che sta attirando molti clienti interessati a combinare funzionalità e risparmio.

Google Pixel 10a rappresenta una proposta di fascia media costruita attorno al chip Tensor G4, offrendo una combinazione di prestazioni affidabili, schermo luminoso e una fotocamera ben riuscita, a un prezzo contenuto. l’offerta accompagna il device con incentivi che ne aumentano l’appeal, proponendo valore concreto per chi cerca un uso quotidiano fluido e aggiornamenti prolungati. pixel 10a: caratteristiche principali. Il Pixel 10a è pensato come esperienza near?high-end a una fascia di prezzo accessibile, grazie al Tensor G4 al cuore del sistema. Lo schermo è un display da 6,3 pollglare di tipo P?OLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione Full HD+, offrendo colori vividi e una riproduzione accurata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

